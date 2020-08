Tour de France : port du masque, circulation et stationnement sur les deux étapes en Charente-Maritime

Le port du masque sera obligatoire sur le parcours de la Grande Boucle en Charente-Maritime. Pour les départs et arrivées, seuls 3 500 spectateurs seront autorisés. La circulation va être très impactée les 8 et 9 septembre, date de passage des cyclistes.

Si vous attendiez le Tour de France avec impatience, il va falloir mettre un masque pour voir la caravane et les cyclistes. Le port du masque sera obligatoire en Charente-Maritime pour les spectateurs qui assisteront au passage du Tour de France dans le département, les 8 et 9 septembre. Pour ceux qui envisageaient de se rendre à Château-d'Oléron, Châtelaillon-Plage ou Saint-Martin-de-Ré, pour assister aux départs et arrivées des étapes, seuls 3 500 personnes seront autorisées.

Des mesures sanitaires strictes

Le masque sera obligatoire sur l'ensemble du tracé. C'est une décision du préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier. Il a signé un arrêté en ce sens le jeudi 20 août. Et si jamais vous n'avez pas de masque, ASO (Amaury sport organisation), qui organise l'événement, en a acquis 700 000. Ils seront distribués tout au long du parcours dans toute la France à ceux qui n'en auraient pas. Pour les villes de départ et d'arrivée, la jauge des 5 000 personnes devra être respectée. "Comme on compte 1 500 personnes dites "officielles", cela signifie qu'il restera 3 500 places pour les spectateurs", précise Patrice Déchelette, le maire de Saint-Martin de Ré. Un comptage sera effectué. "Pour Saint-Martin par exemple, on va compter sur un périmètre qui ira du rond-point de La Flotte jusqu'au rond-point du cimetière." A Châtelaillon-Plage ce sera plus facile comme le départ se fera de l'hippodrome.

à lire aussi Tour de France reporté en septembre : en Charente-Maritime, la route est prête

Florian Vuillaume, le responsable du département organisation d'ASO, précise : "Globalement, cette jauge de 5 000 personnes concernera les villes de départ et le dernier kilomètre de chaque étape. Quand ce sera complet, nous inciterons les spectateurs à aller ailleurs sur le parcours."

Quatre ponts fermés le 8 septembre

Conséquence du passage du Tour, la circulation va être fortement impactée. Quatorze tronçons (voir la carte) ont été définis pour l'étape du mardi 8 septembre. Pour chacun, les horaires de fermeture des routes varient, pour limiter au maximum les impacts sur la circulation. Quatre ponts vont aussi être fermés sur la même journée : les ponts de l'île d'Oléron (de 9h à 16h10), de l'île de Ré (de midi à 19h30), ainsi que ceux de la Seudre et du Martrou. Sur l'île de Ré deux routes seront fermées la journée : la D735 et la D201E1.

Le lendemain, le 9 septembre, moins de routes seront fermées. Quatre tronçons ont été établis. Le peloton partira de Châtelaillon-Plage et traversa le département pour rejoindre Poitiers.

A La Rochelle, la circulation sera totalement interdite sur l'itinéraire du tour de 13h à 18h, le 8 septembre. Il sera même interdit de s'y garer dès la veille au soir à partir de 22h, et jusqu'au lendemain après le passage des cyclistes. Les parkings du Lazaret (aux Minimes) et du Puits Doux (entre Les Minimes et Aytré) seront réservés aux camping-cars.

1 300 personnes mobilisées pour assurer la sécurité

Le préfet a également détaillé les forces de sécurité déployées pour le Tour de France, 1300 personnes au total dont : 700 gendarmes, 200 policiers, 200 pompiers et 50 personnes du côté du SAMU. "Nous aurons également trois hélicoptères basés à La Rochelle et prêts à intervenir, sur les îles ou ailleurs", a ajouté Nicolas Basselier. Les îles où le dispositif de sécurité sera particulier : "comme les ponts seront fermés, nous allons prépositionner des secours sur place qui pourront intervenir directement en cas de besoin", a expliqué le préfet.

Pour rappel, le département accueille pour la 107e édition de la Grande Boucle les étapes 10 et 11. Les cyclistes iront d'abord de l'île d'Oléron à l'île de Ré, puis le lendemain ils partiront de Châtelaillon-Plage pour rejoindre Poitiers. Le département n'avait pas accueilli le Tour de France depuis 1999.