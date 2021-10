Tour de France : la spectatrice bretonne à la pancarte jugée jeudi par le tribunal de Brest

Son écriteau "Allez opi-omi !" avait semé le chaos dans le peloton du Tour 2021, lors de la première étape entre Brest et Landerneau. La spectatrice à la pancarte a rendez-vous devant la justice ce jeudi 14 octobre, elle est convoquée à 13h30 devant la chambre correctionnelle du tribunal de Brest.

Un pied sur la route, dos à la course

Ce samedi 26 juin, les coureurs du Tour de France viennent de passer au sommet de la côte de Saint-Rivoal sur la commune de Sizun (Finistère), à 47 kilomètres de l'arrivée. Quand soudain, ce panneau manuscrit en carton qui dépasse sur la chaussée est percuté de plein fouet par l'Allemand Tony Martin. Sa chute envoie valser des dizaines de coureurs, dont plusieurs seront blessés. L'un d'eux ne repartira pas : Jasha Sütterlin est contraint à l'abandon.

Les ralentis de France Télévisions montrent une femme assez grande, mince, vêtue d'un ciré jaune et portant une casquette et des lunettes de soleil. Le pied droit sur la chaussée, elle tourne le dos à la course en souriant à la caméra. Des images qui feront le tour du monde et déchaîneront les réseaux sociaux.

Face aux enquêteurs, elle reconnaît sa "bêtise"

Recherchée pendant quatre jours, la fautive finit par se présenter le 31 juillet à la gendarmerie. Au cours de sa garde à vue, elle explique que la pancarte ("Allez papy-mamie !" en allemand) était "un message affectueux" destiné à ses grands-parents, en particulier sa grand-mère d'origine allemande, fidèle des retransmissions de la Grande Boucle. La jeune femme reconnaît sa "bêtise" et confie avoir "honte et peur" après son geste, au retentissement médiatique démesuré.

Née à Châteauroux (Indre) il y a 31 ans, l'intéressée a été décrite comme "fragile psychologiquement". Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Jugée pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires, la prévenue encourt -en théorie- jusqu'à 15.000 euros d'amende et un an d'emprisonnement.

L'organisateur ASO a retiré sa plainte

Deux plaintes ont finalement été déposées : celle de Jasha Sütterlin et celle de l'association Cyclistes professionnels associés. "Ça a été une action vraiment irresponsable, les coureurs ont dû subir des conséquences très graves", souligne Laura Mora, la secrétaire générale de CPA, qui ne demandera pas de compensation financière. "On n'est pas là pour demander de l'argent, mais pour demander plus de respect et de responsabilité au public".

Face au déferlement médiatique, les organisateurs du Tour de France avaient préféré retirer leur plainte le 1er juillet. Le patron de la course Christian Prudhomme avait alors confié : "Cela a pris des proportions folles. Nous voulons apaiser les choses et surtout que le message passe auprès du public. Il s'agit de rappeler les mesures de précaution sur la route du Tour".