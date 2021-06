Tour de France : le père du Bergeracois Quentin Pacher "attend beaucoup" de son fils cette année

"Il est assez confiant, il avait très envie de le faire, il se prépare depuis le 15 novembre !", sourit Daniel Pacher. Il a pris la route vendredi pour assister au grand départ du Tour de France à Brest, avec son fils sur la ligne de départ parmi les 184 coureurs. Quentin Pacher, 29 ans, participe à son second Tour après une honorable 53e place l'année dernière en 2020.

"Qu'il fasse encore mieux que l'an dernier !"

Le coureur né à Libourne, mais qui a grandi à Port-Sainte-Foy en Dordogne, roulera sous le dossard de l'équipe bretonne B&B Hotels P/B KTM. L'année dernière déjà, pour son premier tour, il avait fait des étincelles en partant trois fois à l'attaque dans la bonne échappée, classé trois fois dans le Top 10 d'étape. "J'attends qu'il fasse encore mieux que l'an dernier", rigole son papa.

Ca fait 17 ans que je le suis, et tous les ans il nous surprend davantage

- Daniel Pacher

Cette fois, cerise sur le gâteau, Quentin Pacher passera par sa ville de naissance, Libourne, lors de la 19e étape, Mourenx-Libourne, le 16 juillet et de la 20e étape, le contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion, étape dont il est l'ambassadeur : "Il part pour 21 jours de course, il y a une bulle sanitaire autour des coureurs, on le laisse dans sa bulle !", sourit son père, qui a été lui-même compétiteur.