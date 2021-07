Tour de France : l'organisateur, ASO, retire sa plainte contre la spectatrice à la pancarte

Le Tour de France a décidé de retirer sa plainte contre cette spectatrice de 30 ans, à l'origine de la grosse collision lors de la première étape Brest-Landerneau ce samedi 26 juin. "Cette histoire prend des proportions folles, insensées", a déclaré Christian Prudhomme, le patron du Tour, chez nos confrères de franceinfo, "maintenant, il faut de l'apaisement".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Tour de France : la spectatrice responsable de la chute lors de la première étape en garde à vue

Ce jeudi, cette femme de 30 habitant le Nord-Finistère était toujours entendue dans le cadre d'une garde à vue entamée ce mercredi dans l'après-midi. Elle s'est présentée à la gendarmerie de Landerneau, disant "ne plus supporter la pression médiatique qui l'entoure". Une information judiciaire est ouverte par le parquet de Brest.

"Quand on vient au bord des routes du Tour de France, c'est pour la fête, c'est pour l'enthousiasme, c'est pour en profiter. Mais si on est en groupe, on est tous du même côté de la route, on tient les enfants par la main, on ne vient pas avec ses animaux domestiques, on ne traverse pas n'importe comment, et surtout on respecte les coureurs. Ce sont eux qui méritent la télévision, pas les gens qui sont autour", a rajouté Christian Prudhomme.