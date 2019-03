Tour de Normandie : l'ambiance était survoltée à Martinvast

Martinvast, France

Partis de Gouville-sur-mer, les coureurs du 39ème Tour de Normandie ont bouclé leur 6ème et avant-dernière étape dans la commune de Martinvast. L'ambiance était au rendez-vous sur le bord de la route et dans le mini-village installé pour l'occasion. Retour en images sur cette journée placée sous le signe du vélo.

La comité d'accueil était équipé pour encourager les coureurs, dès leur premier passage. © Radio France - Léa Guedj

La caravane est passée par là. On agite des drapeaux normands et autres attributs de supporter, rien de moins pour le passage d'une course cycliste, juste devant la maison.

Il a fallu fabriquer près de 600 fleurs en papier pour orner les vélos accrochés dans la commune pour l'occasion. © Radio France - Léa Guedj

Pendant six mois, une vingtaine de bénévoles ont travaillé, chaque vendredi, pour confectionner les banderoles, pancartes et surtout des vélos fleuris que l'on pouvait retrouver jusque dans les arbres.

Les crêpes et les sandwichs ont rapidement été dévorés par les visiteurs, venus par centaines. © Radio France - Léa Guedj

Sur la place de Pourtalès, des bénévoles étaient présents depuis 7 heures du matin pour installer les stands, cuisiner et accueillir les visiteurs... Le tout "dans la bonne humeur" !

Il n'y avait pas que du vélo à Martinvast. On pouvait aussi tester des moyens de se déplacer moins fatiguants, comme l'hoverkart. © Radio France - Léa Guedj

Parmi les animations proposées aux visiteurs, le stand des jeunes de l’IUT de Cherbourg a eu du succès. On pouvait y tester toutes sortes d'engins étonnants, de nouveaux moyens de mobilité "quasi-autonomes", électriques ou à hydrogène.

La cote de 500 mètres à l'intérieur du bourg a fait grimacer les coureurs cyclistes. © Radio France - Léa Guedj

Au bout de 160 km de parcours, il y a une ultime montée au cœur du bourg. C’est le Danois Trond Hakon Trondsen qui s'y est imposé.

Ce dimanche, les coureurs devront encore sprinter pour atteindre la ligne d'arrivée de la dernière étape du Tour, entre Saint-Lô et Caen.