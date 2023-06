Tours : deux blessés légers dans un accident sur le pont Mirabeau

La circulation est difficile, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dans le secteur du pont Mirabeau et de l'avenue André Malraux. La police municipale et la police nationale sont sur place pour assurer la sécurité des automobilistes et fluidifier les passages, en raison d'un accident.

ⓘ Publicité

Deux voitures se sont percutées sur le pont Mirabeau, ce mercredi 14 juin, peu avant midi. Deux personnes sont légèrement blessées. Elles étaient sorties de leur véhicule avant l'arrivée des secours. Une autre personne est indemne. Au total, ce sont neuf pompiers et deux engins qui ont été mobilisés.