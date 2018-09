Tour du Doubs: méfiez-vous des vendeurs de nougats!

Par Christophe Mey, France Bleu Besançon

A quelques jours du Tour cycliste du Doubs, des vendeurs font du porte à porte dans le département, proposant des casquettes, des gadgets et des nougats. Ils affirment que les bénéfices sont reversés aux organisateurs de la course. Il n'en est rien: c'est purement et simplement une arnaque.