Paris, France

Depuis la mort de Joël Robuchon le 6 août, il est le chef le plus étoilé au monde. Alain Ducasse, 61 ans, va pourtant devoir rendre l'étoile du prestigieux Jules Verne. Au terme d'un appel d'offres passé par la SETE (Société d'exploitation de la tour Eiffel), le très chic restaurant gastronomique du deuxième étage de la Dame de Fer vient d'être confié à Frédéric Anton. Thierry Marx prendra en charge la brasserie "58 Tour Eiffel" ainsi que le restaurant d'entreprise de la SETE (350 salariés) et les points de vente à emporter.

Frédéric Anton devrait prendre les commandes du Jules Verne le 1er octobre. © Maxppp - Christophe Morin

Le duo, qui cumule 5 étoiles Michelin, s'est associé au géant de la restauration collective Sodexo pour décrocher cette concession de dix ans, à partir du 1er octobre. La SETE a été séduite par un projet qui a "repensé de A à Z l'expérience de restauration de la tour Eiffel". L'offre sera ainsi plus diversifiée, adaptée à tous les publics et toutes les bourses, et misera sur une cuisine locale et sans déchets. Les gestionnaires du monument vont jusqu'à évoquer "un saut qualitatif fort en matière culinaire, commerciale, architecturale ou de projet socio-environnemental". Difficile à digérer pour Alain Ducasse.

Vice de procédure

Mais les carottes ne sont peut-être pas encore cuites pour le chef monégasque multi-étoilé, adossé au groupe Elior. A ce jour, le résultat de l'appel d'offres n'a pas été officiellement validé par la mairie de Paris. Et surtout, Alain Ducasse mise sur le référé précontractuel examiné ce jeudi à 10h30 par le tribunal administratif. Son avocat Me Frédéric Thiriez plaidera le vice de procédure, en raison d'un "problème d'impartialité" dû à un possible conflit d'intérêt. Car le cabinet Nova Consulting en charge de l'appel d'offres avait conseillé Sodexo en juin 2016. Mais d'après la SETE, Elior aussi aurait collaboré avec Nova Consulting il y a quelques années...

Thierry Marx, ici dans son centre de formation ouvert en 2017 à Grigny dans l'Essonne. © Maxppp - Florian Garcia

"Cuisiner dans ce lieu unique au monde était notre rêve le plus fou" ont assuré Thierry Marx et Frédéric Anton dans un communiqué. Les attributaires de la nouvelle concession visent une progression de 35% du chiffre d'affaire sur dix ans. A terme, les deux toques espèrent atteindre 1,9 million de clients par an, contre 1,3 million aujourd'hui. En 2016, la tour Eiffel a accueilli plus de 5,8 millions de visiteurs.