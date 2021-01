Touraine : 25 personnes impliquées dans une dizaine d'accidents de la route à cause de la grêle

L'épisode de grêle a fait des dégâts, ce samedi matin, en Indre-et-Loire. Près d'une trentaine de personnes ont été impliquées dans des accidents de la route, aux alentours de Neuillé-Pont-Pierre, Château-Renault et Sainte-Maure-de-Touraine. La centaine de pompiers mobilisés sont intervenus principalement sur les autoroutes A10 et A28, dans le nord du département, et sur la N910 au sud.

Onze accidents ont été enregistrés, impliquant 16 véhicules dont un poids-lourd. Au total, 25 personnes ont été impliquées, dont 11 blessées qui ont dû être transportées par les secours vers les hôpitaux de Tours. Mais il n'y a aucun blessé grave.

L'épisode de grêle est maintenant terminé, mais les pompiers craignent un épisode de verglas, dans la nuit de samedi à dimanche, à cause des fortes précipitations.