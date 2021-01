Six hommes, d'origine roumaine, ont été interpellés à Tours, après le vol de 37 Relay H et un butin de 700.000 euros. Ils risquent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.

Touraine : six hommes interpellés après 37 Relay H cambriolés et 700.000 euros de butin

Six hommes ont été interpellés après le vol de 37 Relay H dans les gares, dont celle de Saint-Pierre-les-Corps, en juillet 2020. Butin total : 700.000 euros ! Les hommes, âgés de 18 à 54 ans et d'origine roumaine, ont été arrêtés après huis mois d'enquête de l'office central de lutte contre le crime organisé et l'antenne de la police judiciaire de Tours.

Près d'une quarantaine de vols de nuit

Concrètement, les malfaiteurs cambriolaient les magasins de nuit, en entrant par effraction entre minuit et 4h du matin. Une fois dans les magasins Relay ou Hubiz, ils dérobaient des cartouches de tabac, des tickets de jeu et les tiroirs-caisses. Près d'une quarantaine de vols ont ainsi été commis entre mai et août 2020, dans plus d'une dizaine de départements, comme le Loiret et le Cher.

Les hommes sont déjà connus pour des crimes et délits, pas seulement en France. Leur réseau est basé dans un camp à Stains, en Seine-Saint-Denis, qui servait de support logistique et lieu de recels. Cinq des six hommes reconnaissent les faits, indique le procureur de la République, Grégoire Dulin. Poursuivis pour "vols en bande organisée" et "association de malfaiteurs", ils encourent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.