Six voleurs et receleurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Tours, ce mercredi. Une condamnation dix ans après les faits, notamment pour des vols de bijoux autour de Château-Renault.

Touraine : un réseau de voleurs et receleurs condamné dix ans après les faits

Des bijoux, des pièces d'or et d'argent, ou encore une guitare électrique ont été retrouvés lors des perquisitions au domicile des prévenus.

Il aura fallu dix ans pour qu'elles soient jugées. Six personnes, de deux familles monténégrines, ont été reconnues coupables de vols et recels, par le tribunal correctionnel de Tours, ce mercredi 14 avril, pour des faits commis en 2010. La cour les a condamnées à des peines allant de six mois de prison avec sursis à 18 mois de prison ferme. Deux des prévenus, les pères de famille, ont également l'interdiction de séjour en Indre-et-Loire pour cinq ans.

Une dizaine de personnes cambriolées

En octobre 2010, un couple habitant Le Boulay, près de Château-Renault, porte plainte pour vol par effraction. Grâce à ses indications, les gendarmes retrouvent les deux hommes suspectés et découvrent derrière eux un réseau de vols et recels, mené par deux familles. Plusieurs perquisitions sont menées à leurs domiciles.

Des bijoux (bagues, médailles, parures, montres...), mais aussi des pièces d'or et d'argent, une guitare électrique, un GPS ou encore un ordinateur y sont trouvés, cachés notamment dans un faux plafond. Ces objets volés proviennent de cambriolages au domicile d'une dizaine de personnes, dans plusieurs villes de l'Indre-et-Loire, dans la Vienne et la Sarthe.

Les prévenus, absents de l'audience, sont déjà connus pour des faits similaires et plusieurs ont été condamnés ces dix dernières années.