Tours : quatre élus de la Métropole reçoivent des menaces de mort et une balle

Quatre élus tourangeaux menacés de mort. Frédéric Augis (actuel président LR de la Métropole de Tours), Philippe Briand (ancien président LR de la collectivité), Wilfried Schwartz (vice-président DVG en charge des mobilités à la Métropole de Tours) et Emmanuel Denis (maire EELV de Tours) ont chacun reçu une lettre de menace, accompagnée d'une balle, ce mercredi. Ces courriers anonymes portent sur le tracé de la deuxième ligne de tramway de Tours. Le parquet a ouvert une enquête, ce vendredi.

Une violence bête et choquante

Le message de ces lettres (reçues à la mairie de Tours et au siège de la Métropole) est le même : "Les Tourangeaux ne laisseront pas défigurer leur ville. Le tram ne passera pas boulevard Béranger, sinon...". "Si vous détruisez les arbres boulevard Béranger..." Chacune est accompagnée d'une balle, collée à l'aide d'un ruban adhésif.

"Les quatre élus ont porté ou vont porter plainte", indique Grégoire Dulin, le procureur de la République de Tours. Le parquet a ouvert une enquête pour menace de crime ou de délit, avec la circonstance aggravante, du fait que les victimes sont dépositaires de l'autorité publique. L'enquête est confiée à l'antenne de Tours de la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans. "Les investigations techniques et scientifiques ont déjà commencé", précise-t-il.

C'est choquant - Wilfried Schwartz

Le maire de Saint-Cyr-sur-Loire, et ancien président de la Métropole de Tours parle "d'une violence bête et choquante", Wilfried Schwartz, le vice-président de la Métropole chargé des transports, et qui comparaitra fin novembre dans l'affaire de la gifle, évoque "des faits choquants, inacceptables, et espère que l'auteur sera rapidement identifié".