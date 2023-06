Tourcoing : cinq mineurs entre 13 et 15 ans en garde à vue après des agressions dans le métro

Les faits remontent au 6 février. Un jeune homme de 17 ans porte plainte après avoir été roué de coups par un petit groupe alors qu'il était dans une station de métro à Tourcoing. Les agresseurs ont tenté de lui voler sa trottinette, avant de lui rendre.

Un mois plus tard, le 13 mars, une seconde plainte est déposée, pour des faits similaires. Un adolescent de 16 ans est pris pour cible dans le métro tourquennois, se fait tabasser et voler son portefeuille et son téléphone portable.

Les agresseurs identifiés grâce aux caméras de vidéo surveillance

Ceux que les agresseurs ignorent, c'est qu'ils étaient filmés par les caméras de surveillance du métro. Ils ont ainsi rapidement été identifiés : cinq garçons originaires de Tourcoing, âgés de 13 à 15 ans. Le 13 juin, ils ont été convoqués et placés en garde à vue, avant d'être déférés devant le parquet des mineurs.