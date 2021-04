Tourcoing : Francesco Alonge, l'oncle qui devait être jugé pour viols incestueux est mort en prison

Franscesco Alonge est mort ce mardi 6 avril à la maison d'arrêt de Douai. Cet homme devait être jugé le 19 avril 2021 pour viols incestueux sur sa nièce de 12 ans. En juin 2018, cet homme originaire de Tourcoing, alors âgé de 51 ans, était parti avec sa nièce. Ils disaient former un couple et affirmaient être heureux. Ils avaient été retrouvés trois semaines plus tard sur la côte d'opale.

La justice ne pourra pas être rendue. C'est dramatique pour tout le monde - Maître Damien Legrand

Le procès n'aura pas lieu

L'audience devait se tenir devant la cour d'assises du Nord du 19 au 21 avril 2021. Elle est annulée. "C'est une très mauvaise chose" pour l'avocat de Francesco Alonge, Maître Damien Legrand. "Je pense qu'il avait cheminé, pour pouvoir également dire un certain nombre de choses, qu'il n'avait pas forcément dit toute au long de cette enquête."

Son avocat se pose des questions sur le décès

_"Aucune hypothèse n'est écartée aujourd'hui"prévient son avocat, Maître Damien Legrand qui se pose des questions sur ce décès. L'avocat pointe notamment la manière dont son client a été traité. Cet homme "qui avait par deux fois attenté à ses jours"_ était fragile selon Damien Legrand. Or, après un transfert depuis une autre prison, certains de ses soins auraient été interrompus, explique l'avocat.

Selon sa famille, monsieur Alonge s'est plaint, la veille de son décès, de malaise. Il aurait demandé à voir un médecin, ce qui n'aurait été fait que le lendemain, beaucoup trop tard - Maître Damien Legrand

Une autopsie doit se tenir ces jours-ci

Une enquête est en cours, et une autopsie doit déterminer les causes exactes du décès. Pour l'avocat du détenu, Maître Damien Legrand, les circonstances de sa mort "posent question".

Il envisage "de saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté pour qu'on sache ce qui se passe au sein de la maison d'arrêt de Douai." L'avocat précise que c'est son deuxième client qui décède en moins de cinq mois dans cette même prison.