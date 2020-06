Tourcoing : le trafic SNCF interrompu à cause d'un "objet" datant de la Seconde Guerre Mondiale

A l'occasion de travaux sur les voies, les techniciens de la SNCF sont tombés sur un objet datant de la Seconde Guerre Mondiale en sortie de la gare de Tourcoing (Nord) ce jeudi vers 13h.

La SNCF a donc interrompu le trafic de tous les trains au départ et à l'arrivée de la gare. Ce sont notamment des TER qui relient Roubaix, Croix, Lille-Flandres et des trains qui vont jusqu'en Belgique. Les voyageurs sont donc invités à prendre le métro. Les Transfrontaliers sont détournés par Mouscron et Tournai explique la SNCF.

Les démineurs sont arrivés sur place vers 14h30 pour déterminer la nature de cet objet et évaluer sa dangerosité.

La SNCF ne sait pas à quelle heure le trafic pourra reprendre.