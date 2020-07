Tourcoing : procès le 19 avril 2021 pour l'oncle "amoureux" de sa nièce qui sera jugé pour viols incestueux

Francesco Alonge, l'homme de 51 ans et sa nièce de 12 ans, tous deux originaires de Tourcoing, avaient fui en juin 2018. Ils avaient été retrouvés sur la Côte d'Opale trois semaines plus tard. Il comparaîtra devant la cour d'assises du Nord du 19 au 21 avril 2021 pour viols incestueux sur mineur.

C'est une information France Bleu Nord. Francesco Alonge comparaîtra du 19 au 21 avril 2021 devant la cour d'assises du Nord à Douai. Il sera jugé pour viols incestueux sur mineur et moins de 15 ans et soustraction d'enfants. En juin 2018, alors âgé de 51 ans, cet homme originaire de Tourcoing s'était enfui avec sa nièce, âgée elle de 12 ans. Ils formaient un couple et affirmaient être heureux. Ils avaient été retrouvés trois semaines plus tard sur la côte d'opale.

Leur relation avait commencé lorsqu'elle n'avait que 9 ans, même si lui assure qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle avant les 12 ans de l'adolescente. Devant les enquêteurs, elle avait elle affirmé qu'ils couchaient ensemble régulièrement depuis bien plus longtemps. Les textos échangés montrent même qu'elle pensait être enceinte, qu'elle imaginait à quoi ressemblerait la chambre de leur enfant en Sicile où ils comptaient prendre la fuite. Mais les médecins avaient assuré qu'il n'y avait en fait jamais eu de grossesses. En revanche, il y a bien eu viols, puisqu'à son âge, la jeune fille ne peut pas être considérée comme consentante.

Francesco Alonge encourt 20 ans de réclusion pour ces faits. Selon les experts, ce père de trois enfants ne semble pas comprendre l'interdit de l'inceste. Les experts évoquent une personnalité dominatrice et immature.