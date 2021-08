Tourcoing : un jeu de "Taser" entre policiers se termine en accident

Trois policiers de Roubaix ont été placés en garde à vue, après avoir percuté une voiture et s'être enfuis, samedi 28 août un peu après minuit, à Tourcoing. Une information révélée par nos confrères de la Voix du Nord, et confirmée par le parquet de Lille ce mardi. A l'origine de cet accident : un jeu de "Taser" entre policiers.

Ambiance "chamaillerie"

C'est la fin de service pour ces six policiers de Roubaix. Ils sortent d'un pot de départ, dans un commissariat à Tourcoing, indique Maître Emmanuel Riglaire et s'entassent dans une voiture à cinq places pour rentrer à Roubaix. "L'ambiance est bonne enfant, les effectifs s'entendent bien, ils sont plutôt jeunes et c'est assez gai, joyeux. Ils s'amusent entre eux et font les imbéciles", poursuit l'avocat.

La cliente de Maître Emmanuel Riglaire sort alors son "Taser", et envoie une décharge sur son collègue au volant. Il perd alors le contrôle du véhicule de service, et heurte un véhicule en stationnement. "Le véhicule de police a quitté les lieux sans s’arrêter", indique le procureur de la République.

Convoqués devant la justice

"Elle a voulu donner à son collègue un léger coup de "Taser", justifie Emmanuel Riglaire. Elle n'imaginait pas que, réglé de cette façon-là, il puisse y avoir une telle réaction suscitée." Elle est poursuivie pour violences volontaires avec arme sans ITT, et mise en danger de la vie d'autrui, ses collègues pour délit de fuite et complicité de délit de fuite.

Une enquête interne est également ouverte, confirme Maître Emmanuel Riglaire. Sa cliente risque l'emprisonnement et la radiation. Elle est convoquée, comme ses deux collègues, devant le tribunal correctionnel de Lille en février 2022.