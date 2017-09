Tourcoing : une explosion fait 5 blessés légers, dont 3 pompiers

Les pompiers avaient été appelés au départ pour une fuite de gaz, mais une explosion s'est produite. Deux agents GRDF ont également été légèrement blessés.

13h10 rue Nationale à Tourcoing, une fuite de gaz intervient en raison de travaux sur la voie publique. Les pompiers et des agents GRDF sont appelés, ils évacuent les riverains et c'est alors qu'à 13h37 une explosion retentit. Le souffle blesse légèrement 3 pompiers et 2 agents GRDF. 4 sont transportés au CH Dron de Tourcoing. Une maison de cette rue Nationale a subi d'importants dégâts mais aucun riverain n'a été blessé.