Tourisme à Paris : les vedettes enregistrent un perte de chiffre d'affaires de 50% par rapport à 2019

"Le manque à gagner pour les restaurants, les bars et les hôtels est de l'ordre de 25%" selon Jean-Marc Banquet d’Orx sur franceinfo, président de l’Umih Ile-de-France, deux semaines après la mise en place du pass sanitaire obligatoire. Dans la même tendance, sur l'ensemble de l'été, le bilan est catastrophique pour les vedettes de Paris sans les touristes étrangers. Les bateaux de croisières parisiennes enregistrent une perte de 50% de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Cet été, la société fait fonctionner trois bateaux pas vraiment remplis, contre cinq d'habitude.

65% de clientèle française

"On n'a pas d'Américains du tout, pas d'Anglais du tout, indique Jean-Louis Lanzarini, responsable commercial des vedettes de Paris. La clientèle qui vient, c'est des Européens très proches. 65% des clients sont Français, alors qu'en général on tourne à 50% de Français, 50% d'étrangers."

C'est plutôt bien pour découvrir, il n'y a pas trop de foule - Gaëlle, une touriste de la Somme

Gaëlle par exemple, vient de la Somme avec sa mère et profite de la capitale : "on a commencé par Montmartre, puis le musée Grévin, les Champs-Élysées et là on va terminer par les bateaux. C'est plutôt bien pour découvrir, il n'y a pas trop de foule."

L'entreprise a crée un créneau "apéro", pour attirer les jeunes Franciliens

Face à un profil de clientèle qui change, l'entreprise a dû s'adapter. Elle a crée un créneau "apéro", à partir de 19h30, "un produit qui fonctionne, qui bien touche les Franciliens, toute une partie de la jeunesse qui n'a pas forcément envie d'écouter les commentaires, mais qui a juste envie de boire un verre et d'écouter de la musique". Autre nouveauté "un croisière guidée, avec un guide qui va donner des commentaires et des anecdotes, qui vont surprendre même quelqu'un qui connait Paris."

"On aimerait avoir le droit aux aides de l'Etat, indique Jean-Louis Lanzarini. Ce sera nécessaire, parce que non seulement la saison n'aura pas été optimale, et que la basse saison risque d'être une catastrophe". Certains membres de l'équipe sont déjà en chômage partiel pour que les 60 salariés puissent travailler et cette année, il n'y quasiment pas de saisonniers.