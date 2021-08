Tourisme : dans l'Yonne, visiteurs et professionnels s'adaptent à la pluie

Tout le monde l'a constaté : les conditions météorologique sont très décevantes depuis le début des grandes vacances avec un temps couvert, souvent pluvieux et des températures qui se hissent péniblement au dessus des 20 à 22 degrés. C'est vrai dans l'Yonne comme dans une grande partie du pays.

Jusqu'à 20% de pertes sur certaines activités en juillet

C'est un été pourri en particulier pour les activités de plein air. Les professionnels tentent de limiter la casse et profitent de la moindre éclaircie. "Cette année, on n'a vraiment pas été bien servi par la météo, que ce soit au mois de juin où on a eu de fortes pluies, en juillet avec des pluies orageuses et globalement des températures qui ne sont pas très élevées. Tout cela fait que les sports d'eau sont pas trop recherchés en ce moment et, d'une manière générale, les sports de pleine nature non plus. Au mois de juillet, sur certaines activités, on enregistre presque 20% de pertes. Mais on arrive à passer entre les gouttes et à avoir des après-midi avec des éclaircies. Les demandes de réservations se produisent quand il y a un rayon de soleil", explique Etienne Béra, le gérant de la société AB Loisirs, qui exploite 4 sites d'accrobranches, de canoé ou de locations de VTT à Auxerre, Avallon et Saint-Père.

On se couvre, on met un K-Way (une touriste de Maubeuge)

Dans le camping de Vincelles, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Chantal qui habite à Maubeuge, est là avec son camping-car et son mari depuis 15 jours. Le mauvais temps ne les importune pas plus que ça : "Etant du Nord, ça ne nous change pas ! Donc non, on le vit très bien", explique-t-elle en riant. "On fait beaucoup de vélo, donc on se couvre et on met un k-way".

Parmi les touristes qui bravent la pluie au camping des Ceriselles à Vincelles, il y a Martial (et son chien). © Radio France - Thierry Boulant

A quelques mètres de là, un couple de jeune gens installés dans une grande tente, n'en fait pas non plus une histoire. Clarisse et Sylvain sont en vacances et c'est ce qui compte : "Nous, on est des routards donc on supporte. Ce qui nous fait du bien, c'est de sortir du quotidien et d'être ailleurs", assurent-ils tout sourire.

Le camping peine à faire le plein

Malheureusement , tout le monde n'est pas aussi enthousiaste et le camping peine a faire le plein : "On est rempli aux deux tiers. S'il n'y avait pas eu l'impact de la météo et de la Covid, normalement, c'est complet à ce moment de l'année", déplore Valérie Herrisson, la responsable du camping.

Heureusement, le site dispose d'un vingtaine de mobil homes, ce qui permet de conserver une partie des vacanciers : "en locatif, vous êtes plus protégés, moins importunés par la pluie. Les gens s'adaptent et trouvent des choses à faire à l'intérieur", poursuit la gérante, qui espère d'ailleurs, dès l'année prochaine, augmenter le nombre d'hébergements de ce type.

