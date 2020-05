Tourisme : les manèges du Parc Bellevue ont (enfin) redémarré près de Limoges

Après avoir fait une croix sur le mois d'avril et une croix sur le mois de mai, l'heure de la réouverture a enfin sonné ce week-end pour le Parc Bellevue, près de l'aéroport de Limoges, où les manèges auraient dû redémarrer début avril à l'occasion des vacances de printemps.

Ce week-end de la Pentecôte, les premiers visiteurs de l'année ont enfin pu franchir les barrières de ce parc de loisirs et d'attraction très familial : "ça nous fait plaisir, il y a enfin de la vie dans le parc" se réjouit Raphaël Hoffman, le gérant, dont la famille est venue prêter main forte pour la réouverture.

Les gens ont besoin de ressortir !

Pour lui, cela dit, pas d'illusion : il sait qu'il ne rattrapera jamais le manque à gagner, pas même en juin où toutes visites scolaires ont été annulées. Mais il veut aller de l'avant : "même s'il n'y a pas encore grand monde, je ne suis pas déçu. On est rouvert, on est content la vie reprend, et puis ça va aller de mieux en mieux. On commence à avoir des coups de téléphone, par exemple pour nous demander si on est ouvert pour les anniversaires. De toute façon les gens ont besoin de ressortir" !

A une table du snack, cette famille venue de Royère confirme ce besoin : "c'était l'occasion de sortir un peu, de se changer les idées avec le contexte actuel, et de faire plaisir aux enfants". Enfants qui n'ont pas chômé : "le trampoline, le manège qui tourne et la chenille !" énumère la plus jeune des petites filles. Sans parler des toboggans aquatiques que les plus grands ont investis une bonne partie de l'après-midi.

20.000 euros pour assurer le nettoyage et la désinfection

Mais pour accueillir ses visiteurs, le parc a mis le paquet sur le nettoyage et la désinfection : gel hydroalcoolique en pagaille, désinfection des manèges après chaque tour, bâches de protection et plexiglas pour les salariés du snack... "Il y en a facilement pour 20.000 euros de dépenses" calcule Raphaël Hoffman.

Là encore, c'est un manque à gagner, alors pour compenser un peu, le Parc Bellevue devrait jouer les prolongations jusqu'à fin septembre.