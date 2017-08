Touristes et moines évacués de l'abbaye de Sénanque suite à l'incendie

Suite à l'incendie en cours ce dimanche 13 août entre Gordes et l'abbaye de Sénanque, des évacuations préventives ont eu lieu. Touristes, moines et stagiaire ont du quitter l'abbaye sur ordre des gendarmes.

Ce dimanche 13 août à 16 heures un incendie s'est déclaré entre Gordes et l'abbaye de Sénanque. Dix hectares ont été parcourus par les flammes. Par précaution, les moines, les stagiaires, mais aussi des touristes, ont été évacués de l'abbaye vers 18 heures. Non lmoin de là, le camping des sources et le village vacances VVF ont eux été confinés. Les vacanciers ne peuvent pas en sortir.

►► Incendie à Gordes non loin de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque