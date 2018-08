Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Pas de vacances pour les cambrioleurs ! Entre le 25 juin et le 16 août, la police de Cherbourg a recensé sept plaintes pour des cambriolages de pavillons ou de petites maisons, dans le secteur de Tourlaville. Le commissariat de Cherbourg explique que le phénomène n'est pas en recrudescence par rapport aux années précédentes, mais alerte la population. A chaque fois, les malfaiteurs ont mis la main sur des bijoux, de l'argent ou du matériel informatique (disques durs, ordinateurs portables...).

A l'abri des regards

"On est une petite cité, mais maintenant, on est sûr de rien, explique Marie-France, qui habite le quartier de la place depuis une quarantaine d'années. Il y a eu deux maisons de cambriolées dans la rue. Des gens partis en vacances pour quelques jours". Un peu plus loin, Serge bricole dans son garage : "la maison du voisin a été visitée. On lui a pris un ordinateur portable. Les voleurs lui ont cassé ses volets pendant ses vacances", ajoute le Tourlavillais. "Cet été, ma concubine a été réveillée par un bruit en pleine nuit. Le lendemain matin, on s'est aperçu que la porte du jardin était ouverte, alors qu'habituellement elle est toujours fermée", confie Alexandre, dans le quartier depuis deux ans.

Au-delà des vols par effraction, c'est le procédé qui choque : des malfaiteurs qui agissent le plus souvent de jour, profitent de coins calmes, à l'abri des regards, passent par les jardins, forcent les fenêtres avec un tournevis. "Toutes les maisons qui ont été cambriolées étaient très bien fermées. Maintenant, quand on voit ce qui est utilisé, on reste sans voix", note Marie-France : pour un des vols, les malfaiteurs ont utilisé une meuleuse électrique pour briser la serrure d'un garage.

Maintenir une présence

Des malfaiteurs très organisés selon la police, avec a priori des équipes de rôdeurs - qui repèrent les habitudes des riverains, les compositions des familles - et d'autres qui passent à l'action. "S'il y a des personnes qui passent pour proposer des services pour nettoyer la toiture ou la façade, on dit non", note Marie-France. En juillet, plusieurs signalements ont été réalisés auprès de la police : un couple proposant des cartes postales, mais qui pourrait se livrer à du repérage en vue de cambriolages.

Une solidarité de quartier s'organise pour faire face à la menace. "Faut demander aux voisins de surveiller quand on est parti", précise Serge. "On a nos enfants qui viennent relever le courrier", explique de son côté Marie-France. Des "astuces" mises en avant par la police : assurer la tonte de la pelouse ou l'arrosage par des voisins, utiliser un programmateur de présence, etc. Certains ont même investi dans du matériel haut de gamme, comme Jacqueline. "J'ai des fenêtres avec un vitrage feuilleté de plusieurs épaisseurs : il faut 4 à 5 minutes pour les briser. J'ai des grilles de défense aussi. C'est un investissement, mais il faut en passer par là", explique la Tourlavillaise. La police a renforcé ses patrouilles dans le secteur.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Cherbourg au 02 33 88 76 76.