Tournage d'un clip de rap sauvage à Nice : neuf jeunes toujours en garde à vue

Une cinquantaine de jeunes s'étaient rassemblés avec des armes de guerre dans le quartier de l'Ariane, à Nice. Les policiers ont essuyé insultes et jets de projectile, avant de constater que les armes étaient factices. Sur la dizaine de personnes interpellées, neuf sont toujours en garde à vue.

Nice, France

Neuf jeunes de 15 à 20 ans sont toujours en garde à vue ce dimanche matin, après le tournage d'un clip de rap sauvage hier en milieu d'après midi dans le quartier de l'Ariane, à Nice.

Alertés vers 16h par des voisins et par les images de vidéo-surveillance du quartier, les policiers se déplacent en nombre suffisant pour appréhender une cinquantaine de personnes masquées et armées de ce qui semble être des armes de guerre.

À leur arrivée, les forces de l'ordre constatent que ces armes sont factices, mais très bien imitées. Ils procèdent à une première vague de six interpellations et se déploient pour sécuriser le quartier, quand ils subissent des jets de projectile et des insultes. Quatre autre personnes sont interpellées avant que le calme ne revienne un peu avant 19h.

A l'issue de la nuit, qui s'est déroulée sans incident, neuf personnes, dont des mineurs, sont toujours en garde à vue.