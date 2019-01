Tournefeuille : Une cinquantaine de personnes évacuées de leur immeuble dans la nuit après un incendie

Tournefeuille, France

La nuit a été agitée, pour ces habitants de Tournefeuille. Vers 2h30 ce dimanche matin, un incendie s'est déclaré au sous-sol de leur immeuble de trois étages, au 69 rue de Belbèze. C'est une voiture qui a pris feu. À cause d'une grande quantité de fumée, les 55 habitants ont été évacués, puis confinés dans une salle de la mairie. Certains ont été incommodés par les fumées. Trois victimes sont à l'hôpital ; il s'agit de deux femmes de 29 et 55 ans, et d'un homme de 54 ans.

Après cette longue nuit blanche, les habitants ont pu rentrer chez eux vers 6h30. Le feu de voiture a été éteint par les pompiers.