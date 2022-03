L'équipe de France de rugby a battu l'Italie ce dimanche 39 à 6, pour son premier match dans le Tournoi des Six Nations féminin à Grenoble.

Tournoi des Six Nations : les Bleues l'emportent face à l'Italie 39-6 pour leur entrée en lice

Les Bleues ont remporté leur premier match du Tournoi des Six Nations face aux Italiennes.

Première étape réussie pour les Bleues. L'équipe de France de rugby s'est imposée contre les Italiennes ce dimanche à Grenoble, pour leur premier match dans le Tournoi des Six Nations. Les Françaises l'ont emporté 39 à 6, avec cinq essais.

Les Bleues prennent la 2e place du Tournoi, derrière les Anglaises, tenantes du titre et grandes favorites, mais devant les Galloises, qui ont dominé l'Irlande (27-19) samedi. Les Françaises visent cette année le Grand Chelem, leur premier depuis 2018. Pour imiter les hommes de Fabien Galthié mais surtout pour frapper un grand coup à un peu plus de six mois du Mondial-2022 en Nouvelle-Zélande (8 octobre-12 novembre).

Les Françaises reçoivent l'Irlande dans une semaine à Toulouse. Les Italiennes, elles, tenteront de se reprendre, à domicile, face à l'ogre anglais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix