Tournon-sur-Rhône: bagarre générale ou femme enceinte battue ?

Dans cette affaire il y a deux versions qui n'ont rien à voir.

La version du parquet : une femme enceinte battue par son compagnon

Le parquet reprend la version de deux groupes de personnes. Le premier groupe composé de trois personnes habite un appartement juste au dessus de la place du Port à Tournon. Le 21 novembre dernier, ils entendent une femme crier et s'inquiètent. Le deuxième groupe est un peu plus important : 7 personnes, 7 jeunes qui se dirigent vers la boite de nuit l'Hilarios. Eux aussi entendent crier : l'un d'entre eux raconte au tribunal qu'il a vu une femme enceinte à terre en train d'être frappée par un ou deux hommes. C'est ce que retiennent les gendarmes au cours de leur enquête. Et c'est en voulant intervenir que le groupe de jeunes a été frappé par Nasserdine et son ami.

La version du prévenu

Comme souvent dans ces affaires, la version du prévenu est assez différente. Nasserdine explique qu'il était en boite à l'Hilarios. Sa copine, Noémie, est venue récupérer les clés de leur appartement et lui a demandé de rentrer. Il n'a pas voulu, ils se sont un peu disputés et c'est là que des jeunes les ont agressés.

Noémie est dans la salle d'audience et elle vient elle aussi expliquer ce qui s'est passé à la barre : elle s'est bien disputée avec Nasserdine, mais il ne l'a pas frappée. D'ailleurs lors de l'examen médical, le médecin ne remarque aucune trace de coups, aucun bleu. "Vous croyez que si j'avais reçu des coups dans le ventre, mon enfant y serait toujours à 8 mois de grossesse ?".

Le groupe de jeunes gens s'est-il un peu emballé en voulant porter secours à la jeune femme ? Toujours est-il que des coups ont été portés de part et d'autre entre le groupe de jeunes gens et Nasserdine et son ami. C'est pour cela que Nasserdine a été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis. Mais il a été relaxé des faits de violence envers sa copine.