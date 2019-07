Tournon : les gendarmes mettent fin à un trafic de stupéfiant

Tournon-sur-Rhône, France

Ce sont les riverains qui ont commencé à se plaindre d'allers et venues inhabituelles. Depuis le début du mois de juillet, les voisins trouvaient que le quartier des bords du Rhône, à proximité du camping étaient plus agité que d'habitude. Des gens venaient régulièrement vers une impasse et en repartaient aussitôt.

Des interpellations en flagrant délit

Les gendarmes décident alors de mettre en place une surveillance des lieux. Ce lundi, ils assistent en direct à une vente de stupéfiant et ils décident d'agir immédiatement. Le revendeur est interpellé ainsi que le jeune homme qui se trouvait à ses côtés. Ils sont placés e,n garde à vue. Sur le revendeur, les gendarmes trouvent soixante grammes de résine de cannabis, trois cents euros en liquide et ce qui ressemble bien à un carnet de compte. Les deux hommes sont présentés ce mercredi après-midi au parquet. Ils pourraient être jugés jeudi devant le tribunal correctionnel de Privas selon la procédure de comparution immédiate.