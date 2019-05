Tournon-sur-Rhône : 600 € d'amende pour avoir tagué la sous-préfecture

Privas, France

A la barre, les dix gilets jaunes font profil bas. Ils expliquent d'ailleurs qu'aujourd'hui ils ont quitté le mouvement.

Une soirée un peu alcoolisée

Tous reconnaissent avoir tagué la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône lors de cette soirée du 20 décembre dernier. Certains expliquent que des messages leur ont été envoyés avec un mot d'ordre : peindre en jaune les bâtiments publics. Un autre raconte cette soirée du 20 décembre ; ils s'étaient retrouvés comme souvent le soir : "on a bu des canons, on a fait ça avec l'alcool et avec l'effet de groupe".

Une atteinte à l'autorité de l'Etat

Le procureur de la République prend ces tags très au sérieux. "C'est une atteinte à l'autorité de l'Etat dit-il". "On a l'impression de voir une bande d'enfants penauds et contrits. On est loin du mouvement séditieux. On s'amusait à brûler des péages, à s'en prendre aux gendarmes et à dégrader des bâtiments publics"poursuit le ministère public. Il requiert quinze jours de prison avec sursis et 350 € d'amende.

Un procès politique ?

La défense qualifie ces tags de dégradations légères et s'étonne que ces gilets jaunes soit jugés devant le tribunal correctionnel. "D'habitude ces questions se traitent lors de plaider-coupable ou de médiation pénale. On est devant un tribunal correctionnel en raison de la coloration politique de cette affaire dit maître Muller-Kapp, conseil de quatre prévenus.