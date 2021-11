Tournon-sur-Rhône : frappés à coups d'extincteur pour avoir tenté de secourir une femme enceinte

Une altercation extrêmement violente a éclaté sur la place du Port à Tournon-sur-Rhône dans la nuit de samedi à dimanche. Des jeunes ont tenté de s'interposer dans une bagarre de couple et ont été tabassés en retour à coups d'extincteur, de couteau et de ce qui semble être un marteau brise-vitre. Le procès des deux agresseurs présumés vient d'être renvoyé au 16 décembre.

"J'ai cru que mon frère allait mourir" - Une des victimes

Il est 2h30, à quelques mètres de la boîte de nuit L'hilarios sur les bords du Rhône. De chez elle, l'une des victimes est attirée par des cris dehors. "J'ai aperçu un homme frapper sa femme enceinte par terre", raconte-t-elle, encore bouleversée. Elle sort avec son frère et son petit-ami pour tenter de s'interposer. Un autre groupe de jeunes les rejoint.

Mais leur aide se retourne contre eux. Une bagarre générale éclate. Sur fond d'alcool, le futur père de famille et un ami du couple, se déchaînent. Ils frappent d'abord à coups de poing puis à coup d'extincteur, d'un marteau brise-vitre - "un pic à glace" précise une victime - et d'un couteau. La bagarre finit dans le sang. Un des jeunes venus porter son aide a la mâchoire cassée. Un autre a le visage en partie tailladé et a dû avoir des points de suture. Ils finissent par se réfugier dans la boite de nuit à proximité.

"C'était tellement violent, je repense à ça tout le temps. J'en ai du mal à dormir. J'ai cru que mon frère allait mourir", raconte l'une des victimes qui, transie par la peur, a déménagé. Preuve de la violence de l'altercation, des ITT de 5 à 15 jours ont été constatées. Un gendarme a lui aussi été violenté et a subi des menaces de mort.

"Je m'excuse pour ce qui s'est passé" - Un des agresseurs

Ce mardi 23 novembre, les deux jeunes agresseurs - le futur père et son ami, 22 et 26 ans respectivement - sont arrivés menottés au tribunal judiciaire de Privas. Ces deux habitants de Tournon-sur-Rhône ont un casier judiciaire bien rempli : 18 condamnations pour le plus jeune et 12 pour le plus âgé. Ils ont demandé un délai pour assurer leur défense. Ils seront jugés le 16 décembre notamment pour violences volontaires en réunion avec usage d'armes. En attendant, ils sont placés en détention provisoire.

Pourtant leur avocate a plaidé pour un contrôle judiciaire. Le plus jeune, atone, est suivi par la mission locale et suit une formation. Il souffre d'une addiction ponctuelle au cannabis et à l'alcool. "Je fume mais c'est pas une addiction", se justifie-t-il dans le box. Le plus âgé semble avoir retrouvé un peu de stabilité dans sa vie. Désormais en CDI, père dans un mois environ, il dit avoir "changé" : "J'ai fait des bêtises mais je suis fier, j'ai un boulot stable et j'essaye de m'intégrer dans la société". Sa compagne, présente au tribunal, pleure en l'entendant et lui envoie quelques baisers de loin.

"Regardez sa compagne, souffle leur avocate. Pas un bleu, pas une griffure. Il y a des contradictions dans ce dossier, je vous demanderai d'être très prudent". La compagne quitte le tribunal en pleurs. Son concubin et son ami partent en prison.