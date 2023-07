Tournon-sur-Rhône : le moteur d'une perceuse grille, 50 personnes évacuées

Dans la soirée de ce samedi 22 juillet 2023, le moteur de la perceuse d'un habitant du troisième étage d'un immeuble de Tournon-sur-Rhône a pris feu. Des fumées et une forte d'odeur ont été constatées au quatrième et au cinquième étage du bâtiment. Les secours ont été avertis par des habitants inquiets de la propagation de ces fumées. Par mesure de précaution, une cinquantaine d'habitants de l'immeuble ont été évacués. Les secours ont pu déterminer l'origine du sinistre et ont constaté l'absence d'incendie. Les habitants ont ensuite regagné leur logement dans la soirée.

ⓘ Publicité