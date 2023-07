Tournon-sur-Rhône : un homme blessé dans une violente bagarre quartier de la Soric, les auteurs en fuite

Les gendarmes sont appelés vers minuit pour une rixe impliquant une vingtaine de personnes quartier de la Soric à Tournon-sur-Rhône. Mais il semble qu'un homme en particulier est ciblé. Un homme entre 30 et 40 ans reçoit un coup à la tête avec un objet métallique et est blessé au bras par une arme blanche. Il prend sa voiture et part se réfugier devant la gendarmerie de Tournon.

Le temps que la patrouille arrive quartier de la Soric, le calme est revenu. Le ou les agresseurs ont pris la fuite en voiture. Une course-poursuite s'engage avec les gendarmes, les agresseurs tentent même de les percuter. Mais leur voiture finit dans un fossé à Granges-lès-Beaumont, côté Drôme. Ils continuent leur fuite à pied, à travers champs. Ils sont toujours recherchés à cette heure-ci.

Les agresseurs viennent-ils de l'extérieur de Tournon ? S'agit-il d'un règlement de comptes ? Et si oui, pour quel motif ? Une enquête est ouverte. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.