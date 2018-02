Un jeune homme de 19 ans vient d'être jugé par le tribunal correctionnel de Tours pour une série de 11 agressions sexuelles commises l'été dernier à Tours, St Pierre-des-Corps, et Chambray-les-Tours. Au hasard, dans la rue, il baissait les jupes de ses victimes ou leur touchait les fesses ou la poitrine. Il a finalement été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Il faut dire qu'à l'audience, il a eu le don d'agacer la présidente par son comportement.

Un déliré entre copains

Face à ses victimes, âgées de 19 à 51 ans, le prévenu semble nerveux. Habillé d'une doudoune grise, il regarde sa montre, blasé. Il bouge en permanence et se fait interpeller par la présidente. En face de lui, assises à sa gauche, 5 de ses victimes le regardent et l'écoutent se justifier. Pour expliquer son passage à l'acte, il parle de délire entre potes, "ça me faisait rigoler", ajoute-t-il. "Je ne sais pas pourquoi j'ai fais ça".

Des passages à l'acte préparés à l'avance ?

Mais surtout, il tient à dire qu'il n'a jamais été violent physiquement avec ces femmes, ce qui a le don d'agacer la présidente qui essaye de comprendre si tout cela n'était pas préparé; si le prévenu ne choisissait pas ses victimes. Certaines d'entre elles évoquent un sentiment d'être suivies avant l'agression. Là encore, le jeune homme nie catégoriquement. Il est finalement condamné à 10 mois de prison avec sursis, avec un suivi psychiatrique obligatoire.