Tours : 15 personnes évacuées d'un immeuble après l'incendie d'un commerce

Un incendie a embrasé entièrement un commerce dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Tours, place de la résistance. Selon les pompiers, vers 2 heures du matin, un feu s'est déclaré dans un bar à chicha situé au rez-de-chaussé d'un immeuble. Au moins quinze habitants des étages supérieurs ont été évacués.

Un des habitants à dû lui être transporté à l'hôpital après avoir inhalé de la fumée.

Vers 4 heures, l'incendie était totalement maîtrisé et éteint. Les pompiers étaient toujours sur place. On ne connaît pas les causes de l'incendie.