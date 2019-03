Tours : 2.800 euros et 360 g de cocaïne saisis chez 2 dealers

Tours, France

Les policiers de Tours ont interpellé plusieurs personnes en début de semaine, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants menée depuis plusieurs semaines. Les arrestations ont eu lieu à Tours et à Amboise. Deux hommes ont été déférés au parquet et seront jugés ce vendredi après-midi par le tribunal correctionnel. Il s'agit d'un homme de 21 ans, habitant Amboise, et un autre individu âgé de 41 ans appréhendé à Tours. Les policiers ont saisi au total 2.800 euros en liquide, 300 g de résine de cannabis, et surtout 360 g de cocaïne. Au regard du prix du gramme de cocaïne (70 euros) la saisie est remarquable pour les policiers, puisque la valeur à la revente dépasse les 25.000 euros.