Tours : 2 militants animalistes interpellés pour des actions dans des exploitations agricoles

Tours, France

Deux personnes, appartenant au milieu des militants animalistes et antispécistes, ont été interpellés à Tours ce mardi matin, annonce nos confrères de France Info. Une dizaine de personnes au total ont été interpellées en France dans le cadre de l'enquête sur des actions coup de poing menées il y a 1 mois dans des exploitations agricoles.

Des actions de libération de dindes, poules et truies dans des exploitations

Les arrestations ont eu lieu en Ile-de-France, à Nice, Toulouse et Tours. A Tours, deux personnes ont été interpellées ce matin à 6 heures. Il s'agit de militants animalistes ou antiscpecistes. Elles ont été placées en garde à vue et leur domicile a été perquisitionné.

L'élevage est le père de tous les esclavages

Ce coup de filet, dénoncé notamment par l'association "Boucherie Abolition", intervient dans le cadre d'une action menée mi-avril dans plusieurs exploitations agricoles dans l'Eure, l'Eure-et-Loire et l'Orne. Plusieurs militants s'étaient introduits dans ces fermes pour libérer des poules, des dindes et des truies. L'opération, menée à visage découvert, avait été filmée. Une vidéo qui avait été ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Sur le film, une quinzaine de militants étaient facilement reconnaissables. Ils arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "l'élevage est le père de tous les esclavages".

C'est le parquet d'Evreux qui est chargée de l'enquête épaulé par les gendarmes de la brigade de recherche d'Evreux.