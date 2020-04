Tours : 2 mois de prison pour avoir frappé un policier lors d'un contrôle d'attestation

Un jeune homme de 18 ans a refusé un contrôle d'attestation de sortie, mardi soir, dans le quartier du Sanitas à Tours. Lors du contrôle, il s'est mis à insulter et à menacer les agents de police, relate le commissariat de Tours sur sa page Facebook. Le jeune majeur a repoussé un policier et lui a porté un coup. Il a alors été interpellé et s'est rebellé.

Le jeune homme a été présenté à la justice le mercredi 8 avril. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 2 mois de prison.