Tours : 250 personnes évacuées à cause d'une alarme incendie déclenchée par un plaisantin

Une fausse alerte ce mardi matin pour les pompiers au 27 rue James Watt, à Tours. Les pompiers sont intervenus pour une suspicion d'incendie dans des bureaux. Il s'agissait d'un déclenchement manuel d'une alarme incendie par un plaisantin, explique le lieutenant Stéphane Chanonat

250 personnes ont été évacuées, le temps des vérifications des pompiers. Il n'y avait ni feu, ni dégagement de fumées et donc aucun blessés. En revanche durant cette intervention, 25 bambins de deux micro crèches "Les petits Lions" et "Les petits ours" ont quitté leur locaux et ont été abrité au sein du Crédit Agricole. Ils ont pu réintégrer leurs crèches, vers 11h, avec l'aide des pompiers et des salariés des entreprises du quartier.