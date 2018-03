On l'appelle la technique de la carte routière. Mais c'est bien des cartes bleues qui sont dérobées. Le tribunal correctionnel de Tours a condamné jeudi cinq voleurs d'origine roumaine à des peines de 3 à 5 ans de prison ferme. Ils sévissaient partout en France, dont à Chambray-les-Tours et Chinon.

Une bande de 5 malfaiteurs roumains chevronnés ont été condamnés jeudi après-midi à des peines de 3 à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours. Ils volaient des cartes bancaires sur les parkings des supermarchés et vidaient les comptes de leurs victimes. Cette bande sévissait dans toute la France, notamment à Chinon et Chambray-les-Tours. C'est d'ailleurs à Chinon que l'enquête a démarré sur plainte d'une habitante. Aucun de ces 5 malfaiteurs n'était à l'audience et ils font tous aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt. Leur technique était bien rodée.

la technique de la carte routière dépliée sur la voiture

Le 11 septembre 2014, sur le parking d'un supermarché de Chinon, cette dame est abordée par un homme qui déplie sur sa voiture une carte routière et lui demande sa route. Un complice s'approche et plonge la main dans le sac de la dame très occupée à rendre service. Dans les 2 heures qui suivent, le compte bancaire de la victime sera délesté de 2.800 euros.

Jusqu'à 194.000 euros en 2 ans

Le système est rodé, l'équipe bien organisée. L'un des trois individus se positionne à la caisse du supermarché. D'un regard, il capte le code bancaire d'un client pas trop rapide. Il appelle ses complices positionnés sur le parking extérieur, et le filet tombe sur la victime qui ne se rendra compte de rien au moment du vol de sa carte bancaire. Avec l'argent, les malfaiteurs dépensent sans compter. Ils font même des virements à leur famille restée en Roumanie jusqu'à 194.000 euros en deux ans. "Une activité délinquante érigée en mode de vie" dira le procureur qui requiert de la prison ferme à l'encontre de ces 5 roumains qui n'étaient pas à l'audience.

Le tribunal a finalement condamné ces 5 roumains à des peines de prison ferme allant de 3 à 5 ans. Il a délivré un mandat d'arrêt pour chacun d'eux.