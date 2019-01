Tours : 3 hommes de 15 à 24 ans interpellés dimanche pour des vols de sacs à main

Un des individus qui a été interpellé avait sur lui des cachets d'ecstasy et du cannabis.

Tours, France

Trois individus âgés de 15 à 24 ans ont été interpellés dimanche, vers 1h du matin pour des vols de sacs à main. Ce sont des policiers qui les ont arrêtés lors d'une patrouille pédestre dans le Vieux Tours alors. Les 3 voleurs, repoussés une première fois par 2 femmes, ont retenté leur chance à l'intérieur d'un bar. Ils ont ensuite pris la fuite en courant. Les policiers les ont arrêté et ont récupéré l'objet volé. Un des individus a été en plus trouvé porteur de cachets d’ecstasy et de cannabis.