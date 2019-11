Tours : 4 jeunes femmes de 15 à 18 arrêtées après l'agression d'un couple d'octogénaires aux Prébendes

Les 4 jeunes femmes ont frappé le couple et dérobé le sac à main de l'octogénaire dimanche. C'est un témoin qui a permis leur arrestation.

Tours, France

Quatre jeunes filles sont en garde à vue après l'agression d'un couple d'octogénaires à Tours. Ces jeunes femmes âgées de 15 à 18 ans, ont agressés dimanche soir, le 3 novembre vers 21h30, un couple de personnes âgées dans le quartier des Prébendes à Tours. Après avoir provoqué une bousculade, elles ont arraché avec force le sac à main de la femme âgée de 82 ans, ce qui a provoqué sa chute. Cette dernière a eu le visage tuméfié. Son mari, âgé de 88 ans, a lui aussi été frappé et mis au sol. Grâce à un témoin, les policiers ont rapidement retrouvé et arrêté trois d'entre elles. L'objet volé a été découvert à proximité et rendu à la victime. L'enquête a permis aussi d'identifier la 4ème voleuse qui a du elle aussi s'expliquer. Les deux victimes restent fortement choquées ! La femme majeure qui a participé à cette agression pourrait comparaître dès ce mercredi devant le tribunal de Tours en comparution immédiate.