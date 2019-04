Tours : 400 Gilets Jaunes et syndicats main dans la main contre la loi "anti-casseurs"

Environ 400 gilets jaunes et militants d'associations et de syndicats ont défilé ce samedi après-midi à Tours, pour l'acte XXII de la mobilisation. Parmi les revendications, le retrait de la loi "anti-casseurs".

Tours, France

Pour ce premier samedi de mobilisation après la promulgation de la loi "anti-casseurs", les gilets jaunes n'auront pas été seuls dans les rues de Tours. A leur côté, pour répondre à un appel national, de nombreux syndicats (Force Ouvrière, Solidaires, CGT...), des associations (Fédération française des motards en colère, Attac) et quelques partis politiques (drapeaux du PCF et de la France Insoumise. Au final, environ 400 personnes se sont massées sous les fenêtres du palais de justice, avant d'entamer une déambulation dans les rues de Tours.

Dans les tracts diffusés aux passants, les militants expriment leur volonté de voir la loi "anti-casseurs" abroger, et évoquent un texte qui "en réalité, restreint le droit démocratique de manifestation." Plus largement, syndicats et gilets jaunes se sont donc mobilisés pour "la défense de la liberté de manifestation, le retrait de toutes les mesures liberticides et contre la répression gouvernementale".

Déambulation dans les rues du centre-ville de #Tours. Entre 300 et 400 gilets jaunes et syndicats côte à côte. pic.twitter.com/XCc1oNfs7x — France Bleu Touraine (@FBTouraine) April 13, 2019

Au gré de leur parcours, les gilets jaunes ont repris les slogans entendus depuis le début du mouvement, exhortant les passants et les tourangeaux en terrasse à les rejoindre. Alors qu'ils passaient place du grand marché, ils ont affublé Le Monstre d'un gilet jaune géant. Avant de reprendre la direction de la place Jean Jaures.

Place Plumereau, au milieu des tourangeaux attablés, les manifestants ont scandé "ne nous regardez pas, rejoignez-nous". © Radio France - Pierre-Antoine Lefort