Tours : 5 ans de prison ferme pour un voleur de cartes bancaires

Un homme de 61 ans a été condamné à 5 ans de prison ferme avec maintien en détention, mercredi 10 mars, par le tribunal correctionnel de Tours.

Il était jugé pour 53 infractions et un préjudice de 28 000 euros. De l'argent dérobé à une cinquantaine de personnes entre 2017 et 2020 en Indre-et-Loire et dans les départements de la Sarthe et le Maine-et-Loire.

L'escroc, déjà connu de la justice pour des faits similaires, utilisait la technique du collet marseillais. Il se postait près d'un distributeur automatique et réussissait à bloquer la distribution des billets pour que les cartes bancaires restent coincées. Puis il se présentait au client et arrivait à en convaincre certains de taper leur code confidentiel.