Tours : 5 personnes qui menaçaient de s'en prendre aux forces de l'ordre en marge du G7 interpellées

Tours, France

Cinq personnes, qui menaçaient sur les réseaux sociaux de s'en prendre aux forces de l'ordre en marge du G7 qui se tient à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) en fin de semaine, ont été interpellées ce lundi 19 août. Selon BFM TV, il s'agit de 4 hommes et d'une femme. Les personnes interpellées sont âgées de 24 à 45 ans. Le principal suspect a été interpellé à Tours (Indre-et-Loire), ce que confirme le procureur de Tours, Grégoire Dulin. Il est en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. C'est la seule interpellation dans le département d'Indre-et-Loire. Les autres ont été effectuées dans d'autres départements, précise le parquet. Il est poursuivi pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un délit". Des arrestations auraient aussi eu lieu à Capbreton dans les Landes.

Ils ciblaient les lieux où sont cantonnées les forces de l'ordre

Les 5 personnes interpellées, proches de l'ultra-gauche, auraient divulgué sur les réseaux sociaux notamment les lieux où étaient cantonnées des forces de l’ordre. Ils parlaient de "cramer les hôtels". Ils sont ce mardi midi en garde à vue, selon le parquet de Tours qui ne souhaite pas communiquer d'avantage pour l'instant.

Un G7 sous très haute surveillance policière

Près de 12 000 membres des forces de l’ordre, policiers et gendarmes, seront mobilisés pour assurer la sécurité du sommet du G7 qui va se tenir du 24 au 26 août prochain. Raid, GIGN, équipes cynophiles spécialisées dans la détection d’explosifs sont mobilisés pour garantir la sécurité des dirigeants des sept pays les plus riches de la planète. En plus des forces mobiles, des unités spécialisés sont mises à contribution : police judiciaire, renseignement, raid ou encore service de protection des personnalités. Un dispositif anti-drones sera également mis en place. Le contre-sommet sera lui aussi sous haute-surveillance. Les anti-G7 organisent une grande manifestation samedi à Hendaye. Même si ce rassemblement se veut pacifique, les autorités redoutent la présence de black blocs et de gilets jaunes radicalisés.