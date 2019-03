Tours : 55 personnes interpellées depuis le début du mouvement des gilets jaunes

Depuis le 17 novembre 2018, premier samedi de manifestation des gilets jaunes, 55 personnes (majeures et mineures) ont été interpellées en flagrant délit par la police lors de ces rassemblements. Après leur garde-à-vue, elles ont toutes reçues des convocations devant la justice.

Tours, France

Depuis le 17 novembre 2018, premier samedi de manifestation des gilets jaunes, le centre-ville de Tours a été le théâtre d'échauffourées violentes et de dégradations sur de nombreux bâtiments publics et commerces privés.

Lors de ces événements, 55 personnes (35 majeurs et 20 mineurs) ont été interpellées en flagrant délit par la police pour des violences commises sur les forces de l'ordre et ces dégradations. Elles ont été placées en garde-à-vue et sont ressorties avec une convocation devant la justice pour répondre de leurs actes.

Des condamnations et des relaxes

En décembre 2018, un jeune de 23 ans, originaire de Chambray-les-Tours, avait été jugé en comparution immédiate après son interpellation lors d'une manifestation des gilets jaunes, un cocktail Molotov avait été retrouvé dans son sac à dos. Il avait été finalement été relaxé.

En février 2019, un tourangeau de 25 ans avait été condamné à 10 mois de prison dont 4 avec sursis pour violences sur des policiers et dégradations.

D'autres auteurs identifiés par la sûreté départementale

Par ailleurs, La Sûreté départementale enquête toujours sur d'autres personnes qui seraient elles-aussi impliquées dans des violences ou des dégradations pendant les manifestations. Les investigations de ces policiers ont déjà permis d'identifier 16 autres personnes.

Deux individus qui avaient dégradé la vitrine d'un grand magasin rue Nationale et la façade de la préfecture ont également été présentés à la justice et les auteurs du dernier incendie place Jean Jaurès ont été identifiés.