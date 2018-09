Tours, France

Un jeune homme de 20 ans, déjà très connu de la justice, a été condamné cet après-midi par le tribunal correctionnel de Tours. Il écope de 6 mois de prison ferme et mandat de dépôt, ce à quoi s'ajoute 7 mois ferme de révocation du sursis sur d'autres affaires. Ce mercredi soir, il a roulé ivre (1,6 grammes d'alcool dans le sang), sans permis, et obligé la police municipale et nationale de Tours à une course poursuite dans le centre-ville de Tours mercredi soir à 22h30. Il a grillé des feux rouges et pris une rue en sens interdit. Il a fini par stopper sa voiture à l'entrée de la rue Colbert. Il a été arrêté en tentant de prendre la fuite à pied. Il a expliqué avoir fait la fête ce soir là, pour fêter la sortie de prison de son frère à coup de verres de vodka. L'homme était passé devant ce même tribunal de Tours jeudi dernier pour agression sexuelle. Il avait écopé de 4 mois de prison avec sursis. Sursis révoqué cet après-midi, 8 jours après la condamnation.