Tours : 8 collégiens incommodés par une fuite de gaz à Marmoutier

Huit élèves ont été légèrement incommodés par une fuite de gaz dans un laboratoire du collège de Marmoutier à Tours. Les élèves présentaient des maux de tête et des nausées. Ils sont hors de danger.

Tours, France

Huit collégiens d'une classe de 17 élèves de l'institution Marmoutier à Tours ont été incommodés ce jeudi en fin d'après-midi, suite à une fuite de gaz sur un robinet dans un laboratoire de l'établissement. Ils sont examinés en ce moment par le Samu mais sont hors de danger. Ils présentent des maux de tête et des nausées. La fuite a été rapidement stoppée grâce à l'intervention des 16 pompiers mobilisés sur cette intervention, et alertés vers 16h45. Au total, 5 engins ont été dépêchés sur place. On ne connait pas l'origine de la fuite.