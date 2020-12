Tours : 80 kilos de cannabis, la PJ démantèle un réseau de trafic de drogue à La Rabière

Il a fallu plusieurs mois d'investigations et de surveillances. Aujourd'hui le procureur de la République de Tours Grégoire Dulin se félicite doublement du résultat, la fin d'un trafic de drogue important et la réussite de la police au sein d'un quartier de reconquête républicaine (QRP) comme La Rabière à Joué-lès-Tours.

Lors des perquisitions, les policiers de la Direction Départementale de Police Judiciaire et la BRI, brigade de recherche et d'intervention, ont saisi 80 kilos de résine de cannabis, un peu de cocaïne, près de 15 000 euros en espèces et deux armes, un fusil à canon scié et un pistolet automatique. Des véhicules ont été saisis également. 4 personnes ont été interpellées le 7 novembre, puis 3 autres fin novembre, les chefs du réseau de trafic de drogue et leurs complices. 6 des trafiquants ont été incarcérés, un autre a été placé sous contrôle judiciaire.

Selon le procureur de la République, cette saisie fait partie des plus importantes jamais réalisées à La Rabière, ce qui démontre en même temps que le trafic de drogue est particulièrement dynamique dans le département.