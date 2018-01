Drôle d'histoire, dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier des Halles à Tours. Un Tourangeau de 25 ans, alcoolisé, sans permis ni papiers en règle, a fui un contrôle de police après avoir endommagé trois véhicules et une barrière. Il a finalement été interpellé et mis en garde à vue.

Tours, France

On peut dire que ce genre d'histoire arrive rarement, tant elle est à peine croyable. Un jeune tourangeau de 25 ans a été interpellé par la police municipale, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier des Halles. Il conduisait sous l'emprise de l'alcool, sans permis de conduire. Il n'avait pas effectué son contrôle technique. Et en plus de ça : délit de fuite !

Une barrière et trois véhicules endommagés

La scène commence à minuit dans la rue du Président Merville, tout près de la place Plumereau. Le jeune homme rentre dans sa voiture. Alcoolisé, il fonce dans deux véhicules garés. Avertis par le bruit des chocs, les riverains appellent la police. Elle ne tarde pas à arriver dans la rue. Mais le jeune, à la vue du véhicule de police, s'enfuit. En se soustrayant au contrôle, il est déclaré en délit de fuite.

Un peu plus loin, dans la rue de la Rôtisserie, le conducteur fonce cette fois dans un fourgon avec à son bord deux personnes. Puis sur la place des Halles, il percute une barrière qu'il va traîner quelques mètres sous ses roues.

Cumuler trois délits et une infraction en vingt minutes

C'est sur la place des Halles que le jeune homme de 25 ans est interpellé par la police municipale, aux alentours de 00h20. Les policiers s'aperçoivent rapidement de l'état de l'individu. Contrôlé positif à l'alcool, il roule également sans permis de conduire et n'a pas effectué son contrôle technique à temps. L'homme est immédiatement mis en garde à vue par la police nationale.

Il sera jugé prochainement. À son actif : trois délits (conduite sous alcool, conduite sans permis et délit de fuite) et une infraction (contrôle technique non effectué).