Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule cette nuit boulevard Heurteloup à Tours. Il roulait sans permis, sans assurance et sous l'emprise de l'alcool.

Tours : alcoolisé, sans permis, sans assurance, il finit sa course dans l'herbe boulevard Heurteloup

Un automobiliste alcoolisé a perdu le contrôle de son véhicule et fini sa course dans l'herbe cette nuit vers 2h30, face au 1 boulevard Heurteloup à Tours. Le conducteur, qui circulait au volant d'une Renault Megane, n'était pas titulaire du permis de conduire. Il n'était pas assuré et conduisait sous l'emprise de l'alcool.

Par ailleurs, le contrôle technique du véhicule n'était également plus valide depuis janvier 2020.

L'homme a été transporté au commissariat de Tours et présenté à un officier de police judiciaire. Sa voiture a été placée en fourrière.